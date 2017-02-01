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Ісландія може провести референдум щодо членства в ЄС

Переговори щодо формування нового уряду проводять після проведення у жовтні дострокових парламентських виборів
Ідея референдуму щодо членства Ісландії в ЄС стала одним з основних факторів під час переговорів в ході формування нового уряду країни.
Ісландія може провести референдум щодо членства в ЄС Фото: VilingStore

Правоцентристська і євроскептицистська Партія незалежності веде переговори з ліберальною Партією реформ і партією "Світле майбутнє". 

Лідер "Світлого майбутнього" Оттарр Проппе заявив, що референдум щодо членства в ЄС став важливим фактором у цих переговорах, повідомляє Politico.

Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році, коли при владі перебували ліві, однак відкликала заявку у 2015 році. Це рішення супроводжувалося масовими протестами.

Ісландія входить до Шенгенської зони і до європейської економічної зони. Навіть якщо новий уряд проведе референдум, на якому буде підтримано вступ до ЄС, Ісландія зможе стати членом блоку не раніше 2022 року.

Нагадаємо, що на парламентських виборах в Ісландії, що відбулися у жовтні 2016 року, перемогу здобула правляча "Партія незалежності".

Попередній прем'єр Ісландії Сігмундур Гуннлаугссон у квітні подав у відставку після скандалу з панамськими офшорами.

Гуннлаугссон та його дружина стали одними з фігурантів розслідування міжнародних журналістів щодо знаменитих власників великих офшорів.

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