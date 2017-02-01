Ісландія може провести референдум щодо членства в ЄС
Правоцентристська і євроскептицистська Партія незалежності веде переговори з ліберальною Партією реформ і партією "Світле майбутнє".
Лідер "Світлого майбутнього" Оттарр Проппе заявив, що референдум щодо членства в ЄС став важливим фактором у цих переговорах, повідомляє Politico.
Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році, коли при владі перебували ліві, однак відкликала заявку у 2015 році. Це рішення супроводжувалося масовими протестами.
Ісландія входить до Шенгенської зони і до європейської економічної зони. Навіть якщо новий уряд проведе референдум, на якому буде підтримано вступ до ЄС, Ісландія зможе стати членом блоку не раніше 2022 року.
Нагадаємо, що на парламентських виборах в Ісландії, що відбулися у жовтні 2016 року, перемогу здобула правляча "Партія незалежності".
Попередній прем'єр Ісландії Сігмундур Гуннлаугссон у квітні подав у відставку після скандалу з панамськими офшорами.
Гуннлаугссон та його дружина стали одними з фігурантів розслідування міжнародних журналістів щодо знаменитих власників великих офшорів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: