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Іспанія відмовила Україні екстрадувати Онищенка, - ЗМІ

Офіційної відповіді від компетентних органів Іспанії до НАБУ не надходило
Прокуратура Іспанії відмовила Україні в арешті та екстрадиції народного депутата-втікача Олександра Онищенка.
Іспанія відмовила Україні екстрадувати Онищенка, - ЗМІ Олександр Онищенко. Фото: brd24.com

"Суд вислухав позицію сторони обвинувачення, запитав, чи згоден я на добровільну екстрадицію, я відповів, що ні, і що моя справа є політичним переслідуванням. Суд визнав наші аргументи досить переконливими, щоб не застосовувати до мене арешт", - сказав Онищенко, інформує "Українська правда".

Фото: Українська правда

При цьому він відмовився показати "Українській правді" саме рішення суду.

Пізніше Онищенко все ж таки показав документ, але не дозволив його публікувати.

За його словами, засідання тривало 1,5 години в суді Мадрида Audiencia Nacionale.

Як повідомило джерело "Української правди" в НАБУ, офіційної відповіді від компетентних органів Іспанії до НАБУ не надходило.

 
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13 11 2017 13:56
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