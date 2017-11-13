Іспанія відмовила Україні екстрадувати Онищенка, - ЗМІ

Офіційної відповіді від компетентних органів Іспанії до НАБУ не надходило

Прокуратура Іспанії відмовила Україні в арешті та екстрадиції народного депутата-втікача Олександра Онищенка.

"Суд вислухав позицію сторони обвинувачення, запитав, чи згоден я на добровільну екстрадицію, я відповів, що ні, і що моя справа є політичним переслідуванням. Суд визнав наші аргументи досить переконливими, щоб не застосовувати до мене арешт", - сказав Онищенко, інформує "Українська правда".

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При цьому він відмовився показати "Українській правді" саме рішення суду.

Пізніше Онищенко все ж таки показав документ, але не дозволив його публікувати.

За його словами, засідання тривало 1,5 години в суді Мадрида Audiencia Nacionale.

Як повідомило джерело "Української правди" в НАБУ, офіційної відповіді від компетентних органів Іспанії до НАБУ не надходило.