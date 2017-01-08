Іспанський суд дозволив видати США російського "короля спаму"

Національна судова колегія Іспанії прийняла рішення видати США російського програміста Станіслава Лісова, якого підозрюють у розробці вірусу NeverQuest.

Про це повідомляє іспанське агентство EFE. Суд задовольнив прохання США про екстрадицію Лісова.

Як повідомив ТАСС адвокат програміста Олег Губарєв, захист оскаржить рішення суду. Юрист наголоив, що "мотивів для оскарження більш ніж достатньо". За його словами, "рішення не відповідає ні на один юридичний аргумент, наведений захистом".

31-річного Лісова затримали в Іспанії в січні за запитом Інтерполу і ФБР. Він відпочивав там зі своєю дружиною. Американська сторона звинувачує Лісова в кібершахрайстві, у цій справі йому загрожує 30 років позбавлення волі. У США вважають, що він поширював шкідливі програми і заподіяв фінансовій організації в США збитків на суму $855 тис. Про яку організацію йдеться, не уточнюють.

13 липня Лісов звернувся до президента РФ Володимира Путіна і попросив не допустити його екстрадиції в США.

"Дуже прошу вас про допомогу, взяти під контроль мою ситуацію і розібратися з несправедливістю, з кричущими фактами беззаконня з боку США до громадянина Росії. Моє звернення до вас - це моя остання надія", - написав програміст.

Згідно з інформацією британської організації Spamhaus, що відстежує розповсюджувачів спаму, якийсь Peter Levashov посідає сьоме місце в топ-10 світових спамерів. Організація називає його одним із "королів спаму".

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Майже 10 тисяч доларів, які на рахунок хакерів поклали жертви вірусу Petya, були просто перераховані на інших рахунок криптовалюти. Однак два платежі з цієї суми по 260 доларів пішли на рахунки двох інтернет-сайтів: Pastebin і DeepPaste.