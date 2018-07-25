Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Італія не визнає анексію Криму, - глава МЗС

"Уряд вважає, що правила міжнародного права повинні завжди поважатися", - сказав глава МЗС
Уряд Італії не визнає незаконної анексії Криму Росією і дотримується санкційної політики Європейського союзу.
Італія не визнає анексію Криму, - глава МЗС Фото: Getty Images

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі на засіданні парламенту, повідомляє Ansa.

"Уряд вважає, що правила міжнародного права повинні завжди поважатися. Італія не визнала регіональних влад, призначених у березні 2014 року, дотримуючись санкцій відповідно до ЄС", - сказав міністр.

Міланезі відповідав на запитання депутатки Лаури Болдріні щодо заяви глави МВС Маттео Сальвіні, який захищав легітимність проведення Росією референдуму в Криму після анексії півострова.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ та віце-прем’єр Італії і глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні вважає, що Росія законно анексувала український Крим, а революцію в Україні називає "фальшивою". Сальвіні також підтвердив свою прихильність скасування європейських санкцій проти РФ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2018 18:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.