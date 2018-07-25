Італія не визнає анексію Криму, - глава МЗС

"Уряд вважає, що правила міжнародного права повинні завжди поважатися", - сказав глава МЗС

Уряд Італії не визнає незаконної анексії Криму Росією і дотримується санкційної політики Європейського союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі на засіданні парламенту, повідомляє Ansa.

"Уряд вважає, що правила міжнародного права повинні завжди поважатися. Італія не визнала регіональних влад, призначених у березні 2014 року, дотримуючись санкцій відповідно до ЄС", - сказав міністр.

Міланезі відповідав на запитання депутатки Лаури Болдріні щодо заяви глави МВС Маттео Сальвіні, який захищав легітимність проведення Росією референдуму в Криму після анексії півострова.