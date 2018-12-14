Із Фортуна-банку перед банкрутством вивели 2 млрд грн
Загальна сума збитків "Фортуна-банку", заподіяних унаслідок махінацій, становить 2,23 млрд грн, з яких 1,84 млрд грн - кредитна заборгованість пов'язаних осіб. Інсайдерські кредити становлять 98% портфеля банку, йдеться на сайті Фонду.
Уповноважена особа Фонду встановила, що учасники схеми з виведення коштів (двоє посадових осіб "Фортуна-банку"), видаючи кредити пов'язаним особам через акціонера банку, розуміли, що ці гроші не буде повернуто: зокрема з більш ніж 2,23 млрд грн кредитів (за актуалізованими даними на грудень поточного року) 1,55 млрд грн не мають забезпечення.
Отже, загальна балансова вартість активів Фортуна-банку на момент затвердження ліквідаційної маси 24 квітня 2017 року становила 2,32 млрд грн, при цьому ринкова вартість активів виявилася майже в чотири рази нижчою - 595 млн грн.
Нестача ліквідаційної маси відносно вимог кредиторів, за висновком уповноваженої особи, становила 397 млн грн. За цими фактами уповноважена особа Фонду направила заяву в Київську місцеву прокуратуру №7.
Основним власником Фортуна-банку була матір голови його Наглядової ради Сергія Тищенка Мотрона Тищенко.
Бізнесмен Сергій Тищенко широку популярність здобув восени 2014 року, коли державне підприємство "Укртранснафтопродукт" передало його компанії "Укройлпродукт" нафтопродукти з нафтобаз Сергія Курченка, конфісковані в рамках кримінальної справи.
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