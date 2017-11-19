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Ізраїль збирається депортувати 40 тисяч біженців

Згоди біженців не питатимуть, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Ізраїль планує вислати до "третіх країн" близько 40 тисяч африканських біженців.
Ізраїль збирається депортувати 40 тисяч біженців Фото: gettyimages.com

Про це в неділю, 19 листопада, заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, пише DW.

Нетаньяху розповів про "триступеневу" політику щодо біженців. Він зауважив, що після зведення загорож на кордоні Ізраїлю з Єгиптом потік біженців майже припинився. Близько 20 тисяч африканських іммігрантів Ізраїль уже депортував. Третій етап "інтенсивніших депортацій" можливий, за його словами, завдяки міжнародним домовленостям.

"Це дозволяє нам депортувати решту 40 тисяч прибулих без їхньої згоди", – цитує Нетаньяху інформагенція dpa.

За даними ЗМІ, Ізраїль досяг домовленостей щодо висилання мігрантів із Руандою та Угандою. Уряд країни хоче протягом кількох місяців зачинити табір тимчасового утримання біженців Холот у пустелі Негев. Окрім того, чимало мігрантів оселилися у незаможних районах на півдні Тель-Авіва. Між ними та місцевими жителями час від часу виникають сутички.

Ізраїль розглядає біженців з країн Африки, передусім із Судану та Еритреї, як нелегальних мігрантів. Прохання про притулок, які надходять від громадян цих країн, задовольняють надзвичайно рідко, зазначає dpa.

В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) висловили "глибоке занепокоєння" щодо планів Ізраїля та безпеки біженців. Представник управління Фолькер Тюрк нагадав про те, що Ізраїль "юридично зобов'язаний захищати біженців та інших людей, які потребують захисту".

Нагадаємо, Ізраїль пришвидшив процес депортації український нелегалів.

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19 11 2017 19:40
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