Кабмін дозволив змінювати ціни в оборонних держзамовленнях

Кабмін дозволив госзаказчикам і виконавцям оборонного замовлення переглядати ціни на продукцію у разі необхідності

Кабінет Міністрів дозволив держзамовникам і виконавцям оборонного замовлення переглядати ціни на продукцію у разі необхідності.

"31 травня уряд схвалив зміни до Порядку планування, формування, розміщення, коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю його виконання по можливості перегляду ціни в межах державних контрактів. Це - додатковий крок до спрощення управлінської та виробничої діяльності підприємств оборонної промисловості", - повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко зазначив, що оскільки виготовлення продукції оборонного призначення - тривалий технологічний процес, є висока ймовірність виникнення форс-мажорних обставин.

"Саме тому ми вирішили надати сторонам контракту з оборонного замовлення можливість оперативніше реагувати на зміни економічного середовища", - сказав заступник міністра.

Дана зміна дозволяє держзамовникам та підприємствам-виконавцям переглядати та вносити зміни в розмір ціни на продукцію, роботи або послуги оборонного призначення в разі, наприклад, зміни валютних курсів, інфляційних процесів і так далі, у той час як раніше скорегувати ціну вже після проведеної попередньої оплати було неможливо.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія займає 8 місце у Європі за обороноздатності.