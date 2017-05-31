Кабмін дозволив змінювати ціни в оборонних держзамовленнях
"31 травня уряд схвалив зміни до Порядку планування, формування, розміщення, коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю його виконання по можливості перегляду ціни в межах державних контрактів. Це - додатковий крок до спрощення управлінської та виробничої діяльності підприємств оборонної промисловості", - повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко зазначив, що оскільки виготовлення продукції оборонного призначення - тривалий технологічний процес, є висока ймовірність виникнення форс-мажорних обставин.
"Саме тому ми вирішили надати сторонам контракту з оборонного замовлення можливість оперативніше реагувати на зміни економічного середовища", - сказав заступник міністра.
Дана зміна дозволяє держзамовникам та підприємствам-виконавцям переглядати та вносити зміни в розмір ціни на продукцію, роботи або послуги оборонного призначення в разі, наприклад, зміни валютних курсів, інфляційних процесів і так далі, у той час як раніше скорегувати ціну вже після проведеної попередньої оплати було неможливо.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія займає 8 місце у Європі за обороноздатності.
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