НОВИНИВ Україні хочуть ввести адмінвідповідальність за використання диких тварин у цирках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні хочуть заборонити виступи диких тварин у цирках
Проект розроблений Мінприроди
Фото: AFP
"Мінприроди ініціює заборону на використання диких тварин у цирках та введення адміністративної відповідальності за такі дії", - повідомив у Facebook міністр екології та природніх ресурсів Остап Семерак.
"Як міністр екології вважаю неприйнятним таке використання тварин та виступаю проти популяризації в суспільстві жорстокого поводження з ними. Відповідні норми містяться у проекті Закону, який ми подали на розгляд КМУ. Проект розроблений Мінприроди, підтриманий Мінкультури та міністром Євген Нищук", - додав Семерак.
Нагадаємо, що Верхована Рада відхилила законопроект №6598 щодо відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 12 2018 19:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."