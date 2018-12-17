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В Україні хочуть заборонити виступи диких тварин у цирках

Проект розроблений Мінприроди
В Україні хочуть ввести адмінвідповідальність за використання диких тварин у цирках.
В Україні хочуть заборонити виступи диких тварин у цирках Фото: AFP

"Мінприроди ініціює заборону на використання диких тварин у цирках та введення адміністративної відповідальності за такі дії", - повідомив у Facebook міністр екології та природніх ресурсів Остап Семерак.

"Як міністр екології вважаю неприйнятним таке використання тварин та виступаю проти популяризації в суспільстві жорстокого поводження з ними. Відповідні норми містяться у проекті Закону, який ми подали на розгляд КМУ. Проект розроблений Мінприроди, підтриманий Мінкультури та міністром Євген Нищук", - додав Семерак.

Нагадаємо, що Верхована Рада відхилила законопроект №6598 щодо відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

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17 12 2018 19:17
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