В Україні хочуть заборонити виступи диких тварин у цирках

В Україні хочуть ввести адмінвідповідальність за використання диких тварин у цирках.

"Мінприроди ініціює заборону на використання диких тварин у цирках та введення адміністративної відповідальності за такі дії", - повідомив у Facebook міністр екології та природніх ресурсів Остап Семерак.

"Як міністр екології вважаю неприйнятним таке використання тварин та виступаю проти популяризації в суспільстві жорстокого поводження з ними. Відповідні норми містяться у проекті Закону, який ми подали на розгляд КМУ. Проект розроблений Мінприроди, підтриманий Мінкультури та міністром Євген Нищук", - додав Семерак.

Нагадаємо, що Верхована Рада відхилила законопроект №6598 щодо відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.