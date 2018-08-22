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Кабмін не скасовував субсидії споживачам без лічильників газу

Скасування субсидій споживачам, які відмовилися від лічильників, зняли з розгляду
Кабінет міністрів України не скасовував субсидії споживачам без лічильників газу, а зняв це питання з розгляду на засіданні 22 серпня.
Кабмін не скасовував субсидії споживачам без лічильників газу Фото: lb.ua

Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в уряді, Кабмін зняв з розгляду проект постанови "Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409". Документ пропонував з 1 жовтня скасувати пільги і субсидії на газ для споживачів, які не встановили лічильники самостійно, а також за рахунок державного/місцевого бюджетів або власних коштів операторів газорозподільних систем, відмовившись в письмовому вигляді.

Цей проект постанови значився в порядку Кабміну під пунктом 4.6. Згідно з зачитаним прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом списком, проект про скасування субсидій увійшов до прийнятих на підставі обговорення в комітетах. Водночас зняті з розгляду були пункти 4.24 і 5.3, які стосувалися експерименту у сфері примусового виконання рішень та угоди з НАТО.

Нагадаємо, в Україні запрацював публічний реєстр одержувачів субсидій.

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22 08 2018 20:25
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