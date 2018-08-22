Кабмін скасував пільги та субсидії споживачам без лічильників газу

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови Кабінету міністрів від 6 серпня 2014 року "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування", якими скасував субсидії споживачам без лічильників газу.

Рішення ухвалено під час сьогоднішнього засідання, передає "112 Україна". Зміни набирають чинності з 1 жовтня 2018 року.

"Пільги та субсидії на оплату послуг постачання та розподілу природного газу з 1 жовтня 2018 року в обсязі встановлених соціальних нормативів не надаються споживачам, які не забезпечили самостійного встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) і письмово відмовилися від їх встановлення за рахунок державного бюджету або власних коштів операторів газорозподільних систем", - йдеться у тексті документа, повідомляє "РБК-Україна".

Нагадаємо, що жителям України в січні-липні 2018 року були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 734 млн грн, що в 4,2 раза менше, ніж за аналогічний період 2017 року.