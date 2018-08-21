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Українцям скоротили комунальні субсидії більш ніж у чотири рази

Субсидії на оплату ЖКП у січні-липні були призначені понад 2,7 млн сімей
Жителям України в січні-липні 2018 року були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 734 млн грн, що в 4,2 раза менше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Українцям скоротили комунальні субсидії більш ніж у чотири рази фото: np.pl.ua

У міській місцевості субсидії призначені на суму 536,8 млн грн, у сільській – 197,2 млн грн, повідомляє УНІАН з посиланням на Державну службу статистики України.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-липні були призначені 2,667 млн сімей. У міській місцевості субсидії призначені 1,76 млн сімей, у сільській – 908,3 тис. сімей. Порівняно з січнем-липнем 2017 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась 54,9%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у липні 2018 року порівняно з липнем минулого року зменшився на 28,8% – до 103,9 грн.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики активно працює над впровадженням повної монетизації субсидій з 1 січня 2019 року.

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21 08 2018 14:16
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