Кабмін реструктуризував борг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 роки
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в Києві в середу, пише "Інтерфакс".
"Прийняття проекту розпорядження забезпечить реструктуризацію боргу перед НАК: починаючи з 1 квітня 2017 року почнеться виплата рівними частками терміном на два роки без нарахування відсотків", - сказав глава Фонду держмайна Ігор Білоус, представляючи відповідний проект рішення.
Зазначимо, Одеський припортовий завод за минулий тиждень наростив борг перед "Нафтогазом України" за спожитий газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн.
Нагадаємо, Фонд держмайна перерахував 77,89 млн грн до фонду державного бюджету України, що складає 0,45% від запланованих на 2016 рік 17,1 млрд грн.
Раніше вже проводився конкурс з продажу АТ "Одеський припортовий завод" не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційний покупців.
У свою чергу глава Фонду державного майна Ігор Білоус заявив, що Одеський припортовий завод може зупинити роботу.
Відзначимо, що 31 жовтня 2016 року Фонд державного майна оголосив конкурс із продажу 99,567% акцій ОПЗ і призначив проведення аукціону на 14 грудня. Стартова ціна - 5,16 млрд грн (близько $201 млн), крок торгів - 150 млн грн.
Згодом Білоус заявив, що Одеський припортовий завод може зупинити роботу.
Натомість прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про неефективність роботи Фонду держмайна (ФДМУ) і пропонує заслухати його керівництво до кінця місяця.
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