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Кабмін реструктуризував борг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 роки

Рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні
Кабінет міністрів України вирішив реструктуризувати борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на два роки.
Кабмін реструктуризував борг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 роки Фото: infoindustria.com

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в Києві в середу, пише "Інтерфакс".

"Прийняття проекту розпорядження забезпечить реструктуризацію боргу перед НАК: починаючи з 1 квітня 2017 року почнеться виплата рівними частками терміном на два роки без нарахування відсотків", - сказав глава Фонду держмайна Ігор Білоус, представляючи відповідний проект рішення.

Зазначимо, Одеський припортовий завод за минулий тиждень наростив борг перед "Нафтогазом України" за спожитий газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн.

Нагадаємо, Фонд держмайна перерахував 77,89 млн грн до фонду державного бюджету України, що складає 0,45% від запланованих на 2016 рік 17,1 млрд грн.

Раніше вже проводився конкурс з продажу АТ "Одеський припортовий завод" не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційний покупців.

У свою чергу глава Фонду державного майна Ігор Білоус заявив, що Одеський припортовий завод може зупинити роботу.

Відзначимо, що 31 жовтня 2016 року Фонд державного майна оголосив конкурс із продажу 99,567% акцій ОПЗ і призначив проведення аукціону на 14 грудня. Стартова ціна - 5,16 млрд грн (близько $201 млн), крок торгів - 150 млн грн.

Згодом Білоус заявив, що Одеський припортовий завод може зупинити роботу.

Натомість прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про неефективність роботи Фонду держмайна (ФДМУ) і пропонує заслухати його керівництво до кінця місяця.

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28 12 2016 13:25
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