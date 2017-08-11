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Кабмін схвалив введення монетизації субсидій з Нового року

Постанову було прийнято після її доопрацювання Міністерством соціальної політики та Державною регуляторною службою
Кабінет Міністрів схвалив введення монетизації субсидій з 1 січня 2018 року. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу.
Кабмін схвалив введення монетизації субсидій з Нового року Фото: УНІАН

Згідно з пояснювальною запискою, постановою пропонується новий механізм виділення коштів субвенції з державного бюджету міським бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг і скасування механізму клірингових розрахунків, - повідомляє "112.Україна".

Постанову було прийнято після її доопрацювання Міністерством соціальної політики та Державної регуляторної службою.

Нагадаємо, що Павло Розенко заявив, що в списках на монетизацію субсидій перебуває 1,7 млн українських сімей.

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08 11 2017 13:55
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