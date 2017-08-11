Кабмін схвалив введення монетизації субсидій з Нового року

Згідно з пояснювальною запискою, постановою пропонується новий механізм виділення коштів субвенції з державного бюджету міським бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг і скасування механізму клірингових розрахунків, - повідомляє "112.Україна".

Постанову було прийнято після її доопрацювання Міністерством соціальної політики та Державної регуляторної службою.