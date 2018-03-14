Кабмін ухвалив покращення соцзахисту людей з інвалідністю

"Першою програмою, що потребує модернізації, є програма забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації"

Кабінет міністрів ухвалив постанови щодо посилення ефективності в реалізації державних програм соціального захисту людей з інвалідністю.

Відповідні документи були ухвалені на засіданні уряду 14 березня, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні на розгляд уряду винесено важливі проекти рішень, які спрямовані на посилення ефективності в реалізації державних програм соціального захисту людей з інвалідністю... Першою програмою, що потребує модернізації, є програма забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації", - сказав міністр соцполітики Андрій Рева перед ухваленням рішень.

Він зауважив, що нова модель забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації побудована на принципі адресності та прозорості.

"Тобто головним інструментом удосконалення програми є запровадження принципу "гроші ходять за людиною"... Для реалізації можливості вибору технічного засобу українським Науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення працездатності, який розташований у Харкові, розроблений електронний каталог технічних та інших засобів реабілітації", - сказав Рева.

Він додав, що каталог розроблений на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Використання каталогу дасть можливість людині з інвалідністю зробити обгрунтований вибір", - сказав Рева.

За словами міністра соцполітики, уряд також затвердив постанову про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, що передбачає стимулювання територіальних громад до створення служб перевезень людей з інвалідністю.

Також уряд ухвалив постанову про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об'єднань інвалідів.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 7161 стосовно встановлення групи інвалідності.

Відповідно до закону, якщо особа звертається для встановлення інвалідності, проте не може прибути на огляд чи переогляд за станом здоров'я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії, огляд чи переогляд проводиться у неї вдома.