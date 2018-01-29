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Кабмін виділив 700 тисяч грн сім'ям загиблих у Кабулі українців

Сім'ям українців, які загинули в Кабулі, уряд виділив 700 тисяч грн
Уряд вирішив виділити родинам загиблих у теракті в афганському Кабулі українців 700 тисяч гривень.
Кабмін виділив 700 тисяч грн сім Засідання кабміну. Фото: КМУ.

Таке рішення Кабмін ухвалив у постанові від 25 січня, інформує Урядовий кур'єр.

"Уряд прийняв рішення про виділення 700 тис. грн з резервного фонду державного бюджету для надання допомоги сім’ям загиблих внаслідок терористичного акту в Кабулі українців", - ідеться у повідомленні.

Кабмін зобов'язав Міністерство інфраструктури, а також Київську, Кіровоградську, Луганську, Миколаївську, Хмельницьку, Чернівецьку облдержадміністрації виділити по 100 тис. грн.

Нагадаємо, 20 січня у результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців. У ході спецоперації силовики врятували 100 відвідувачів готелю. Серед загиблих було семеро громадян України.

Зазначимо, всі українці, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, були співробітниками афганської авіакомпанії.

Додамо, що особистості п'яти українців, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, вже встановлено, над ідентифікацією двох тіл ще працюють.

 

 

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29 01 2018 11:57
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