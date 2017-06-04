Кабмін збільшив суму держкоштів на лікування потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС

У назві постанови "Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років" назвали "Днем пам'яті та примирення, Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні"

Кабінет міністрів України підвищив удвічі - до 6 млн грн - суму, розраховану на відшкодування витрат на лікування, ліки та протези для потерпілих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Сьогодні, 6 квітня, відповідну постанову уряду №218 від 29 березня 2017 р. опублікували в офіційному виданні "Урядовий кур'єр", інформує "112 Україна".

Документ вносить зміни в іншу постанову - №176 від 7 березня 2012 р. Зокрема, слова "увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" у назві і тексті замінюються на "відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні".

Також зазначається, що сума держкоштів, спрямованих на відшкодування лікування для потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшується з 3 млн грн до 6 млн грн. Йдеться про витрати на лікування у медзакладах України, придбання ліків, що відсутні там, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, у порядку, затвердженому Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

Нагадаємо, що минулоріч Кабмін і Євробанк реконструкції і розвитку (ЄБРР) домовилися про виділення додаткових 40 млн євро на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).