Кабмін змінив голову Пенсійного фонду
Про це повідомив сам Капінус, пишуть "Українські новини".
Євгеній Капінус ствердно відповів на запитання про його призначення головою Пенсійного фонду.
З лютого 2017 року по жовтень 2018-го він обіймав посаду держсекретаря Мінфіну. До цього був заступником міністра фінансів.
Євгеній Капінус народився 1 лютого 1978 року. 2000 року закінчив Черкаський інститут управління. З 2003 року працював головним консультантом відділу з питань структурних змін та інфраструктури ринку в Адміністрації Президента. З 2005 року почав працювати в Головній службі соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента, де обіймав керівні посади. З 2010 по 2011 був радником віце-прем'єр-міністра секретаріату Кабінету Міністрів, а потім працював координатором в Координаційному центрі економічних реформ при президентові України. У 2015 році очолив Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабміном.
Нагадаємо, в липні прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив звільнити голову Пенсійного фонду.
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