Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Кабмін змінив правила перепланування житла

Після завершення робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується
Уряд України спростив Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків.
Кабмін змінив правила перепланування житла Фото: zhytlobud.com

Зокрема, тепер для перепланування житла не потрібно буде отримувати дозвіл, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

"Власникам житла не потрібно отримувати дозвіл на виконання робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування", - йдеться у повідомленні. 

Це також стосується наймачів за погодженням із власником.

Також повідомляється, що після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.

Нагадаємо, що Київська мерія вирішила з весни 2017 року розпочати рейди з виявлення мешканців квартир і будинків без реєстрації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2016 15:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.