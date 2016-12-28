Кабмін змінив правила перепланування житла

Після завершення робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується

Уряд України спростив Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків.

Зокрема, тепер для перепланування житла не потрібно буде отримувати дозвіл, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

"Власникам житла не потрібно отримувати дозвіл на виконання робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування", - йдеться у повідомленні.

Це також стосується наймачів за погодженням із власником.

Також повідомляється, що після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.

Нагадаємо, що Київська мерія вирішила з весни 2017 року розпочати рейди з виявлення мешканців квартир і будинків без реєстрації.