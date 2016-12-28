НОВИНИУряд України спростив Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін змінив правила перепланування житла
Після завершення робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується
Фото: zhytlobud.com
Зокрема, тепер для перепланування житла не потрібно буде отримувати дозвіл, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.
"Власникам житла не потрібно отримувати дозвіл на виконання робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування", - йдеться у повідомленні.
Це також стосується наймачів за погодженням із власником.
Також повідомляється, що після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.
Нагадаємо, що Київська мерія вирішила з весни 2017 року розпочати рейди з виявлення мешканців квартир і будинків без реєстрації.
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