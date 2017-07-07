Кабмін змінив законодавство щодо продажу держкомпаній
"Ми підготували нове законодавство України щодо приватизації. Це означає, що після прийняття в парламенті закону буде нова система прозорої конкурентної приватизації. Але ми закладаємо один дуже важливий нюанс. Поки буде проходити судова реформа, ми заклали в цей закон норму, що на весь приватизаційний процес буде поширюватися англійське право", - заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє УНІАН.
Він також зазначив, що така норма дозволить забезпечити гарантії інвестицій.
Нагадаємо, що в липні Кабмін схвалив і направив на розгляд Національної ради реформ при президенті новий законопроект про приватизацію, який передбачає значне спрощення процедури продажу державних активів.
Законопроект передбачає регулювання приватизації одним законом (зараз - 7 законів), згідно з яким буде лише два типи об'єктів приватизації (замість п'яти) - великі і малі. Замість п'яти процедур приватизації пропонується залишити дві - аукціон і викуп. Великі об'єкти приватизації будуть продаватися виключно за участю авторитетних радників, а малі - через електронну площадку Prozorro.
Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала ухвалення в другому читанні законопроекту №1076 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення сфери застосування та вдосконалення окремих положень передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків)".
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