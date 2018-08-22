НОВИНИКабінет Міністрів України скасував застосування граничних сум витрат під час купівлі легкових автомобілів і різного устаткування для державних органів, установ і організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін зняв обмеження витрат під час купівлі автомобілів для чиновників
Держоргани зможуть купувати машини дорожчі за 1,2 млн гривень
Фото: з відкритих джерел
Відповідне рішення уряд ухвалив без обговорення на засіданні в середу.
Згідно з проектом відповідної постанови, яким володіє агентство, це рішення, крім купівлі легкових автомобілів, стосується також меблів, комп'ютерів, закупівлі й обслуговування мобільних телефонів, інфорує "Інтерфакс-Україна".
Раніше це обмеження регулювалося постановою №332 від 4 квітня 2001 року.
Граничні суми витрат на придбання автомобілів були встановлені на рівні 0,6-1,2 млн гривень залежно від рангу чиновника, на комп'ютери і ноутбуки - 23-27 тис. гривень, на комплекти меблів - 6,5-30 тис. гривень, на телеапаратуру і відеотехніку - 25 тис. гривень.
Нагадаємо, автобаза Кабінету міністрів за минулий рік поповнилася на 19 автомобілів попри постанову про заборону придбання органами державної влади легкових автомобілів.
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22 08 2018 15:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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