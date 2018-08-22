Кабмін зняв обмеження витрат під час купівлі автомобілів для чиновників Держоргани зможуть купувати машини дорожчі за 1,2 млн гривень

Кабінет Міністрів України скасував застосування граничних сум витрат під час купівлі легкових автомобілів і різного устаткування для державних органів, установ і організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги.

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Відповідне рішення уряд ухвалив без обговорення на засіданні в середу. Згідно з проектом відповідної постанови, яким володіє агентство, це рішення, крім купівлі легкових автомобілів, стосується також меблів, комп'ютерів, закупівлі й обслуговування мобільних телефонів, інфорує "Інтерфакс-Україна". Раніше це обмеження регулювалося постановою №332 від 4 квітня 2001 року. Граничні суми витрат на придбання автомобілів були встановлені на рівні 0,6-1,2 млн гривень залежно від рангу чиновника, на комп'ютери і ноутбуки - 23-27 тис. гривень, на комплекти меблів - 6,5-30 тис. гривень, на телеапаратуру і відеотехніку - 25 тис. гривень. Нагадаємо, автобаза Кабінету міністрів за минулий рік поповнилася на 19 автомобілів попри постанову про заборону придбання органами державної влади легкових автомобілів.

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