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Камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі, - ФОТО

РЕН ТБ опублікував фото можливого терориста, який вчинив вибух у метро Пітера
Камери відеоспостереження в метро Санкт-Петербурга зняли можливого винуватця вибуху.
Камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі, - ФОТО Фото: Рен ТВ

"Відеокамери метро зафіксували можливого організатора вибуху", - повідомило джерело агенції "Инфтерфакс".

За не підтвердженими поки даними, вибуховий пристрій було залишено у вагоні поїзда в портфелі.

В агентстві додали, що поки не мають в своєму розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.

РЕН ТВ опублікував фото ймовірного автора вибуху в метро Пітера.

 

Міністерство внутрішніх справ посилило заходи безпеки у зв'язку з вибухами в метрополітені Санкт-Петербурга.Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали.

У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом.

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03 04 2017 17:58
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