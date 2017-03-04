Камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі, - ФОТО
"Відеокамери метро зафіксували можливого організатора вибуху", - повідомило джерело агенції "Инфтерфакс".
За не підтвердженими поки даними, вибуховий пристрій було залишено у вагоні поїзда в портфелі.
В агентстві додали, що поки не мають в своєму розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.
РЕН ТВ опублікував фото ймовірного автора вибуху в метро Пітера.
#ЭКСКЛЮЗИВ— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 3 апреля 2017 г.
Публикуем фото предполагаемого террориста, устроившего #взрыв в #метро Петербурга: https://t.co/6IYGIorlFV pic.twitter.com/6Po3RCy46f
Міністерство внутрішніх справ посилило заходи безпеки у зв'язку з вибухами в метрополітені Санкт-Петербурга.Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали.
У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом.
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