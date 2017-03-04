Камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі, - ФОТО

РЕН ТБ опублікував фото можливого терориста, який вчинив вибух у метро Пітера

Камери відеоспостереження в метро Санкт-Петербурга зняли можливого винуватця вибуху.

"Відеокамери метро зафіксували можливого організатора вибуху", - повідомило джерело агенції "Инфтерфакс".

За не підтвердженими поки даними, вибуховий пристрій було залишено у вагоні поїзда в портфелі.

В агентстві додали, що поки не мають в своєму розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.

РЕН ТВ опублікував фото ймовірного автора вибуху в метро Пітера.

Міністерство внутрішніх справ посилило заходи безпеки у зв'язку з вибухами в метрополітені Санкт-Петербурга.Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали.

У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом.