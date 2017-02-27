Катар відмовився від українського м'яса та яєць через пташиний грип
Рішення ухвалили через спалахи захворювання пташиного грипу в європейських країнах, повідомляє прес-центр Держслужби з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів.
"Згідно листа-повідомлення Мінекономрозвитку від 20 лютого 2017 року №4232-06 / 5450-03 Міністерством охорони здоров'я держави Катар ухвалено рішення, згідно з яким з 1 березня 2017 року країні вводяться нові правила здійснення імпорту окремих категорій продовольчих товарів, зокрема продукції птахівництва ( м'ясо свійської птиці та супутні продукти, курячі яйця), а також червоного м'яса (баранина, яловичина)", - йдеться в повідомленні.
При цьому підприємства-імпортери для ввезення на територію Катару будь-якого виду м'яса або м'ясопродуктів, а також продукції птахівництва зобов'язані отримати попередній дозвіл в Департаменті тваринних ресурсів Міністерства муніципальних справ та екології Катару.
Нагадаємо, що Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба) України в грудні 2016 року отримала офіційне повідомлення про заборону експорту в ЄС українського м'яса птиці та продуктів з неї у зв'язку з реєстрацією високопатогенного пташиного грипу (H5) в Херсонській області.
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