Катар відмовився від українського м'яса та яєць через пташиний грип

У Катарі ввели заборону на ввезення яєць, курячого м'яса, яловичини і баранини з України.

Рішення ухвалили через спалахи захворювання пташиного грипу в європейських країнах, повідомляє прес-центр Держслужби з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів.

"Згідно листа-повідомлення Мінекономрозвитку від 20 лютого 2017 року №4232-06 / 5450-03 Міністерством охорони здоров'я держави Катар ухвалено рішення, згідно з яким з 1 березня 2017 року країні вводяться нові правила здійснення імпорту окремих категорій продовольчих товарів, зокрема продукції птахівництва ( м'ясо свійської птиці та супутні продукти, курячі яйця), а також червоного м'яса (баранина, яловичина)", - йдеться в повідомленні.

При цьому підприємства-імпортери для ввезення на територію Катару будь-якого виду м'яса або м'ясопродуктів, а також продукції птахівництва зобов'язані отримати попередній дозвіл в Департаменті тваринних ресурсів Міністерства муніципальних справ та екології Катару.

Нагадаємо, що Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба) України в грудні 2016 року отримала офіційне повідомлення про заборону експорту в ЄС українського м'яса птиці та продуктів з неї у зв'язку з реєстрацією високопатогенного пташиного грипу (H5) в Херсонській області.