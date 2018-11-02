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Катастрофа Ан-148 під Москвою: опубліковано список пасажирів, знайдено "чорний ящик"

На борту перебували діти
На місці катастрофи літака Ан-148 в Росії виявили один з бортових самописців.
Катастрофа Ан-148 під Москвою: опубліковано список пасажирів, знайдено "чорний ящик" Фото: reuters.com

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на МНС.

Крім того, в районі падіння знайдені уламки фюзеляжу і тіла двох загиблих.

У пошукових роботах на місці катастрофи задіяні понад 400 осіб і 70 одиниць техніки. Пошукові роботи триватимуть всю ніч.

Видання Урал56.ру наводить список людей, що перебували на борту. Серед них 65 пасажирів і шість членів екіпажу. Літак прямував з Москви в Орськ. За попередньою інформацією, всі загиблі пасажири – жителі Оренбурзької області.

Члени екіпажу Ан-148: Валерій Гоубанов – командир, Сергій Гамборян – другий пілот, Анастасія Славінська – бортпровідник, Вікторія Коболь – провідник, Олег Сергєєв – технік, Андрій Рябінін – технік.


Фото: ural56.ru


Фото: ural56.ru

Як повідомила начальник управління інформаційної політики апарату губернатора і уряду Оренбурзької області Інна Аверкова, серед пасажирів літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, були троє дітей. На борту перебували діти 17-ти, 12-ти і п'яти років.

"Дівчинка п'ятирічна, ще двоє – хлопчики", – сказала вона.

"Поки списки загиблих сформовані без дат народження і регіонів проживання, але вже зрозуміло, що серед пасажирів були жителі Новотроїцька, Гая, Орська, Новоорська", – сказала глава прес-служби адміністрації Орська Олена Абрамова.

За словами Абрамової, на борту літака, що розбився був громадянин Швейцарії, який летів на запуск нової установки на завод "Орскнефтеоргсинтез". Також серед пасажирів, додала вона, були жителі Москви.

Нагадаємо, пасажирський літак Саратовських авіаліній зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.

Як повідомлялося, за попередніми даними, літак при зльоті зіткнувся з вертольотом "Почты России". Проте "Пошта Росії" спростовує інформацію про зіткнення Ан-148 з вертольотом компанії. "У нас немає своїх вертольотів", – сказав ТАСС співробітник прес-служби.

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11 02 2018 18:50
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