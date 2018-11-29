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Катастрофа Іл-76: апеляцію генерала Назарова розглянуть спочатку

Наступне засідання призначене на 20 грудня
Апеляцію генерал-майора Віктора Назарова, засудженого до 7 років позбавлення волі у справі про збиття військо-транспортного літака Іл-76 14 червня 2014 року в аеропорту Луганська, розглянуть спочатку.
Катастрофа Іл-76: апеляцію генерала Назарова розглянуть спочатку Віктор Назаров. Фото: rian.com.ua

Про це було оголошено під час засідання Дніпровського апеляційного суду, повідомляє "Громадське".

За словами адвоката потерпілих Віталія Погосяна, таке рішення ухвалене через розформування Апеляційного суду Дніпропетровської області і утворення Дніпровського апеляційного суду. У зв’язку з цим змінена колегія суддів і нова колегія почне розгляд апеляції спочатку.

Також захисник наголосив, що ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області щодо повторного дослідження матеріалів справи та рішення щодо повторної експертизи, не є чинною. Це питання має розглянути нова колегія суддів.

При цьому засідання суду 29 листопада не відбулося через неявку деяких потерпілих. Наступне засідання призначене на 20 грудня.

Генерала Віктора Назарова визнали винним і засудили до 7 років тюрми у березні 2017 року. Суд вирішив, що Назаров, перебуваючи на посаді начальника штабу, першого заступника керівника АТО на території Донецької та Луганської областей знав, що аеродром Луганська перебуває в оточенні противника, який регулярно здійснює його обстріл, і що противник має у своєму розпорядженні переносні ЗРК.

У рішенні суду вказано, що Назаров отримав інформацію про те, що літак можуть обстріляти.

Нагадаємо, управління ООН з прав людини провело аналіз і дійшло висновку, що під час подій під Іловайськом у серпні 2014 року всі сторони конфлікту припускалися серйозних порушень прав людини.

 

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29 11 2018 22:47
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