Кенійських спортсменів всю ніч протримали в "Борисполі"

Співробітники Держприкордонслужби не пустили в Україну кенійських спортсменів, які прямували на марафон в Харків, і ті провели всю ніч в аеропорту "Бориспіль".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила спортивної директор Run Ukraine Ірина Ліщинська.

За її словами, спортсмени запрошені на Міжнародний марафон в Харкові, у них є візи і запрошення від Міністерства молоді та спорту, мерії міста і організаторів.

"Старший зміни прикордонного контролю Поворозник вирішив не пускати спортсменів в країну і завтра депортує їх назад. У хлопців розряджений телефон і немає зв'язку. У мене просто немає слів, як клацанням пальця вирішуються долі людей. Підстава відмови - недостатньо коштів для перебування в Україні, але все перебування забезпечує українська сторона", - написала Ліщинська.

За її словами, до ранку 27 квітня ситуацію вдалося врегулювати, і спортсменів пропустили в країну.

Нагадаємо, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали головного державного інспектора відділу митного оформлення аеропорту київської митниці Державної фіскальної служби і головного державного інспектора другого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням київської митниці.