Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кенійських спортсменів всю ніч протримали в "Борисполі"

Старший зміни прикордонного контролю Поворозник вирішив не пускати спортсменів в країну
Співробітники Держприкордонслужби не пустили в Україну кенійських спортсменів, які прямували на марафон в Харків, і ті провели всю ніч в аеропорту "Бориспіль".
Кенійських спортсменів всю ніч протримали в "Борисполі" Фото: АFР

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила спортивної директор Run Ukraine Ірина Ліщинська.

За її словами, спортсмени запрошені на Міжнародний марафон в Харкові, у них є візи і запрошення від Міністерства молоді та спорту, мерії міста і організаторів.

"Старший зміни прикордонного контролю Поворозник вирішив не пускати спортсменів в країну і завтра депортує їх назад. У хлопців розряджений телефон і немає зв'язку. У мене просто немає слів, як клацанням пальця вирішуються долі людей. Підстава відмови - недостатньо коштів для перебування в Україні, але все перебування забезпечує українська сторона", - написала Ліщинська.

За її словами, до ранку 27 квітня ситуацію вдалося врегулювати, і спортсменів пропустили в країну.

Нагадаємо, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали головного державного інспектора відділу митного оформлення аеропорту київської митниці Державної фіскальної служби і головного державного інспектора другого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням київської митниці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 04 2018 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.