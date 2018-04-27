Кенійських спортсменів всю ніч протримали в "Борисполі"
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила спортивної директор Run Ukraine Ірина Ліщинська.
За її словами, спортсмени запрошені на Міжнародний марафон в Харкові, у них є візи і запрошення від Міністерства молоді та спорту, мерії міста і організаторів.
"Старший зміни прикордонного контролю Поворозник вирішив не пускати спортсменів в країну і завтра депортує їх назад. У хлопців розряджений телефон і немає зв'язку. У мене просто немає слів, як клацанням пальця вирішуються долі людей. Підстава відмови - недостатньо коштів для перебування в Україні, але все перебування забезпечує українська сторона", - написала Ліщинська.
За її словами, до ранку 27 квітня ситуацію вдалося врегулювати, і спортсменів пропустили в країну.
Нагадаємо, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали головного державного інспектора відділу митного оформлення аеропорту київської митниці Державної фіскальної служби і головного державного інспектора другого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням київської митниці.
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