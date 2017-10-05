Керівником поліції Дніпропетровської області став Віталій Глуховеря

Новим начальником Головного управління Дніпропетровської області призначено начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, радник глави МВС Антон Геращенко.

"У ці хвилини в Дніпрі почалася процедура представлення нового начальника обласного УВС. Ним стане Віталій Андрійович Глуховеря, який раніше обіймав посаду начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ і добре знає обстановку в області", - повідомив Геращенко, який також перебуває у Дніпрі разом із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

При цьому заступником начальника поліції області з питань громадської безпеки стане доброволець, боєць батальйону "Дніпро-1", начальник Патрульної поліції Дніпра, старший лейтенант Володимир Богоніс, "який за три роки пройшов шлях від рядового добровольця до свого сьогоднішнього високого призначення".

Геращенко також повідомив, що обставини порушення закону співробітниками поліції під час подій 9 травня будуть перевірені спеціальною комісією на чолі з начальником Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції полковником Євгеном Ковалем.

Глава Національної поліції Сергій Князєв також оголосив про відсторонення від своїх обов'язків начальника Мелітопольської поліції за порушення допущені під час охорони громадського порядку 9 травня, аналогічні подіям в Дніпрі.

Як відомо, 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.