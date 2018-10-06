Кількість потерпілих унаслідок вибуху в нічному клубі в Сумах зросла до дев'ятьох
За інформацією начальника управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергія Бутенка, виклик на спецлінію "103" надійшов сьогодні о 5:58. На місце надзвичайної події виїжджали 5 бригад "швидкої допомоги", а в результаті вибуху були госпіталізовані семеро відвідувачів закладу віком від 20 до 34 років, у тому числі одна 20-річна дівчина, передає УНІАН.
"Двоє постраждалих госпіталізовані до Сумської міської лікарні №5 у задовільному стані, інші – до обласної клінічної лікарні. Їх стан характеризується як середнього ступеню тяжкості. Важких осколкових поранень немає", – зазначив посадовець.
Він також уточнив, що п’ятеро постраждалих розміщені в різних відділеннях обласної клінічної лікарні – офтальмологічному, травматологічному, торакальному та судинної хірургії. З ними у двох операційних працюють хірурги та судинні хірурги.
У постраждалої дівчини діагностовано пошкодження повік та ока, з нею працюють офтальмологи. В інших пацієнтів – пошкодження м’яких тканин, травматичні переломи фаланг пальців та інші пошкодження.
"Наразі підстав говорити про те, що життя когось із них знаходиться під загрозою, немає. Крім семи госпіталізованих, за медичною допомогою звернувся також охоронець закладу та ще один відвідувач. Вони будуть лікуватися амбулаторно", – розповів Бутенко.
Нагадаємо, що в Сумах чоловік у балаклаві кинув гранату в охоронців нічного клубу "Луна". Внаслідок вибуху постраждали семеро осіб, їх в тяжкому стані доставили до медичних установ.
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