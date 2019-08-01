Кім Чен Ин прибув з офіційним візитом у Китай
У понеділок голова КНДР покинув Пхеньян у салоні свого броньованого поїзда в супроводі дружини Лі Соль Чжу і делегації можновладних північнокорейських чиновників, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на китайське агентство Xinhua.
За даними південнокорейського агентства Yonhap, у районі вокзалу в китайському прикордонному місті Даньдун, що був на шляху проходження бронепоїзда, 7 січня підвищили заходи безпеки - прилеглі вулиці заблокували, а до станції стягнули десятки броньованих автомобілів.
2018 року Кім Чен Ин відвідував Китай тричі. Зокрема, в березні візит у КНР став першою зарубіжною поїздкою північнокорейського лідера, відколи він заступив на посаду найвищого керівника КНДР 2011 року.
Цього разу Кім Чен Ин і Сі Цзіньпін обговорять запланований саміт голови Держради КНДР і президента США Дональда Трампа.
Також, президент США Дональд Трамп заявляє, що отримав "чудового листа" від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і сподівається незабаром побачитися з ним.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку