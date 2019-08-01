Кім Чен Ин прибув з офіційним візитом у Китай

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна прибув до Пекіна з візитом, який триватиме до 10 січня.

У понеділок голова КНДР покинув Пхеньян у салоні свого броньованого поїзда в супроводі дружини Лі Соль Чжу і делегації можновладних північнокорейських чиновників, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на китайське агентство Xinhua.

За даними південнокорейського агентства Yonhap, у районі вокзалу в китайському прикордонному місті Даньдун, що був на шляху проходження бронепоїзда, 7 січня підвищили заходи безпеки - прилеглі вулиці заблокували, а до станції стягнули десятки броньованих автомобілів.

2018 року Кім Чен Ин відвідував Китай тричі. Зокрема, в березні візит у КНР став першою зарубіжною поїздкою північнокорейського лідера, відколи він заступив на посаду найвищого керівника КНДР 2011 року.

Цього разу Кім Чен Ин і Сі Цзіньпін обговорять запланований саміт голови Держради КНДР і президента США Дональда Трампа.

Також, президент США Дональд Трамп заявляє, що отримав "чудового листа" від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і сподівається незабаром побачитися з ним.