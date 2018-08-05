Кім Чен Ин зустрівся з главою Китаю перед самітом з Трампом

Зустріч між лідерами Китаю та КНДР відбулася на тлі підготовки історичного саміту Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом

Китай повідомив про зустріч північнокорейського лідера Кім Чен Ина з китайським главою Сі Цзіньпінем у північному китайському портовому місті Далянь.

Зустріч, яка відбулася у понеділок та у вівторок в місті Далянь, стала другою між двома лідерами за останні тижні. У березні Кім Чен Ин здійснив таємний візит до Пекіна – перший від початку його правління, інформує Associated Press.

Китай є єдиним великим союзником Північної Кореї, хоча торгівля між ними різко впала в останні місяці. Пекін застосовує економічні санкції відповідно до рішення ООН у відповідь на ядерні і балістичні випробування Пхеньяна.

Зустріч між лідерами Китаю та КНДР відбулася на тлі підготовки історичного саміту Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом. Точна дата їхньої зустрічі, яка планується у травні-червні, наразі не відома.

Китай прагне заявити про свою роль в процесі зниження напруженості на Корейському півострові.

Одночасно Дональд Трамп у своєму Twitter анонсував телефонну розмову зі "своїм другом", лідером Китаю Сі Цзіньпінем. За його словами, вони обговорять торгівлю та Північну Корею.