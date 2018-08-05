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Кім Чен Ин зустрівся з главою Китаю перед самітом з Трампом

Зустріч між лідерами Китаю та КНДР відбулася на тлі підготовки історичного саміту Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом
Китай повідомив про зустріч північнокорейського лідера Кім Чен Ина з китайським главою Сі Цзіньпінем у північному китайському портовому місті Далянь.
Кім Чен Ин зустрівся з главою Китаю перед самітом з Трампом Фото: apnews.com

Зустріч, яка відбулася у понеділок та у вівторок в місті Далянь, стала другою між двома лідерами за останні тижні. У березні Кім Чен Ин здійснив таємний візит до Пекіна – перший від початку його правління, інформує Associated Press.

Китай є єдиним великим союзником Північної Кореї, хоча торгівля між ними різко впала в останні місяці. Пекін застосовує економічні санкції відповідно до рішення ООН у відповідь на ядерні і балістичні випробування Пхеньяна.

Зустріч між лідерами Китаю та КНДР відбулася на тлі підготовки історичного саміту Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом. Точна дата їхньої зустрічі, яка планується у травні-червні, наразі не відома.

Китай прагне заявити про свою роль в процесі зниження напруженості на Корейському півострові.

Одночасно Дональд Трамп у своєму Twitter анонсував телефонну розмову зі "своїм другом", лідером Китаю Сі Цзіньпінем. За його словами, вони обговорять торгівлю та Північну Корею.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

Як відомо, 27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.

 

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