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Ківа заявив, що його партія відродить опозицію в РФ

За словами Ківи, завдання Соціалістичної партії України не лише повернути державний кордон України, а й сприяти росіянам у поваленні "злочинного режиму КДБістів-олігархів"
Голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа заявив, що його партія докладає зусиль для формування опозиції в Росії.
Ківа заявив, що його партія відродить опозицію в РФ Фото: youtube.com

"Сьогоденний московський режим ще більш небезпечний для самих росіян, ніж для нас українців. До того як Путін "звільнив" Чечню, в ній проживали десятки тисяч російських людей, зараз росіян там майже не залишилося, серед жителів Москви росіян проживає зараз відсотків 25, в кращому випадку", – заявив Ківа.

За його словами, опозиція в Росії сформована і контролюється владою.

"Тому наше завдання не тільки повернути державний кордон України, а й сприяти росіянам у поваленні злочинного режиму КДБістів-олігархів. Тому Соціалістична партія України вже зараз робить зусилля для формування в Росії реальної революційної опозиції. Ми налагоджуємо контакти і формуємо здорове соціалістичне підпілля", – написав Ківа на своїй сторінці у Facebook.

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