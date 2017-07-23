Ківа заявив, що його партія відродить опозицію в РФ
"Сьогоденний московський режим ще більш небезпечний для самих росіян, ніж для нас українців. До того як Путін "звільнив" Чечню, в ній проживали десятки тисяч російських людей, зараз росіян там майже не залишилося, серед жителів Москви росіян проживає зараз відсотків 25, в кращому випадку", – заявив Ківа.
За його словами, опозиція в Росії сформована і контролюється владою.
"Тому наше завдання не тільки повернути державний кордон України, а й сприяти росіянам у поваленні злочинного режиму КДБістів-олігархів. Тому Соціалістична партія України вже зараз робить зусилля для формування в Росії реальної революційної опозиції. Ми налагоджуємо контакти і формуємо здорове соціалістичне підпілля", – написав Ківа на своїй сторінці у Facebook.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків