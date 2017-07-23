Ківа заявив, що його партія відродить опозицію в РФ

За словами Ківи, завдання Соціалістичної партії України не лише повернути державний кордон України, а й сприяти росіянам у поваленні "злочинного режиму КДБістів-олігархів"

Голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа заявив, що його партія докладає зусиль для формування опозиції в Росії.

"Сьогоденний московський режим ще більш небезпечний для самих росіян, ніж для нас українців. До того як Путін "звільнив" Чечню, в ній проживали десятки тисяч російських людей, зараз росіян там майже не залишилося, серед жителів Москви росіян проживає зараз відсотків 25, в кращому випадку", – заявив Ківа.

За його словами, опозиція в Росії сформована і контролюється владою.

"Тому наше завдання не тільки повернути державний кордон України, а й сприяти росіянам у поваленні злочинного режиму КДБістів-олігархів. Тому Соціалістична партія України вже зараз робить зусилля для формування в Росії реальної революційної опозиції. Ми налагоджуємо контакти і формуємо здорове соціалістичне підпілля", – написав Ківа на своїй сторінці у Facebook.