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Клієнти "Укртелекому" через "аномальний трафік" залишилися без інтернету

Фахівці працюють над усуненням проблем
Клієнти компанії "Укртелеком" по всій країні залишилися без доступу до інтернету через "аномальний трафік на серверах".
Клієнти "Укртелекому" через "аномальний трафік" залишилися без інтернету Фото: investgazeta.net

"Ми сподіваємось повністю вирішити проблему за декілька годин. Нам дуже шкода за ситуацію що виникла. Сподіваємось на розуміння", - йдеться у повідомленні від 18:55 19 січня, "Укртелеком".

Зазначимо, що в коментарях до цього посту на Facebook користувачі з різних куточків України скаржаться на те, що доступу до інтернету досі немає.

Нагадаємо, що Господарський суд Києва відхилив позов Фонду держмайна до ТОВ "ЕСУ" про розірвання приватизаційного договору купівлі-продажу контрольного пакета (92,79%) акцій "Укртелекому" і стягнення понад 2 мільярдів гривень.

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19 01 2019 23:35
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