CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКлієнти компанії "Укртелеком" по всій країні залишилися без доступу до інтернету через "аномальний трафік на серверах".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Клієнти "Укртелекому" через "аномальний трафік" залишилися без інтернету
Фахівці працюють над усуненням проблем
Фото: investgazeta.net
"Ми сподіваємось повністю вирішити проблему за декілька годин. Нам дуже шкода за ситуацію що виникла. Сподіваємось на розуміння", - йдеться у повідомленні від 18:55 19 січня, "Укртелеком".
Зазначимо, що в коментарях до цього посту на Facebook користувачі з різних куточків України скаржаться на те, що доступу до інтернету досі немає.
Нагадаємо, що Господарський суд Києва відхилив позов Фонду держмайна до ТОВ "ЕСУ" про розірвання приватизаційного договору купівлі-продажу контрольного пакета (92,79%) акцій "Укртелекому" і стягнення понад 2 мільярдів гривень.
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19 01 2019 23:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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