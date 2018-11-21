Клімкін: Викорінення антисемітизму в Україні є для нас справою честі

Міністр зазначив що рівень побутового антисемітизму в Україні набагато менший, ніж у радянські часи

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українські правоохоронні органи мають реагувати оперативно й рішуче на будь-який антисемітський інцидент.

"Українська держава з самого початку свого існування, тобто з 1991 року, була абсолютно дружньою щодо Ізраїлю. Ми є вірними й тісними партнерами у двосторонніх відносинах. Ми підтримуємо Ізраїль на міжнародній арені, щиро засуджуємо акти тероризму, спрямовані проти євреїв та Ізраїлю. Ця країна для нас виступає прикладом згуртованості та рішучості у боротьбі із зовнішнім ворогом", - написав Клімкін на своїй сторінці Facebook у середу.

Міністр також зазначив, що рівень антисемітизму, зокрема побутового, в Україні на сьогодні набагато менший, ніж у радянські часи. За його словами, нещодавнє дослідження моніторингової організації Pew Research продемонструвало, що рівень побутового антисемітизму в Україні є нижчим, ніж у будь-якій іншій країні Східної Європи.

"Звісно, ми не можемо бути задоволені досягнутим, адже навіть один випадок антисемітизму - це вже надто багато. Тому ми закликаємо українські правоохоронні органи на будь-який антисемітський інцидент реагувати оперативно й рішуче. Антисемітизм - це неприйнятне зло. Його викорінення в Україні є для нас справою честі", - заявив глава МЗС України.

Клімкін взяв участь у конференції, присвяченій боротьбі з антисемітизмом в Європі, організатором якої виступило Австрійське головування в Європейському Союзі.