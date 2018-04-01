Клімкін заявив, що українці рятують економіки Польщі

Майже 300 тис. отримали дозвіл на роботу, а понад 2 млн - візи, витративши кілька мільярдів євро

Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що українці, які працюють у Польщі, рятують конкурентоспроможність економіки цієї країни.

"Майже 300 тис. отримали дозвіл на роботу, а понад 2 млн - візи, витративши кілька мільярдів євро (польська статистика). Мені, як математику, таке співвідношення здається дуже привабливим для польської економіки. Навіть не зважаючи на те, що саме українці рятують конкурентоспроможність економіки Польщі", - написав Клімкін.

Водночас він підкреслив, що біженці - це категорія міжнародного права.

"Їм потрібно допомагати. За два роки такий статус в Польщі отримали 88 українців", - нагадав глава українського МЗС.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна прийняла у себе 1,5 мільйона українців, і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.

А посольство України в Польщі заявляло, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відповіла на заяви польських високопосадовців про сотні тисяч українських біженців: "Статус біженців у Польщі отримали значно менше українців, ніж стверджує польська влада".