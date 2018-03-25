Кличко не виключає участі в президентських виборах

2014 року він зняв свою кандидатуру на користь Порошенка

Мер Києва Віталій Кличко не виключає висунення своєї кандидатури на пост президента України 2019 року.

"Я цього не виключаю, однак перед цим я повинен досягти успіху в Києві і довести до кінця те, що я обіцяв людям", - сказав Кличко, повідомляє DW.

Крім цього Кличко застеріг країни заходу від зняття санкцій щодо Росії.

"Санкції - один із найважливіших методів проти агресивної російської політики, і вони працюють", - заявив політик.

"Поки Росія не змінить свою політику, санкції потрібно, радше, посилювати", - додав Кличко.

Мер Києва також заявив, що споруджуваний газопровід "Північний потік-2" завдасть Україні серйозних збитків. На його думку, газопровід відповідає інтересам не Євросоюзу, а насамперед Росії.

Нагадаємо, 2014 року Кличко зняв свою кандидатуру на посаду президента України на користь Петра Порошенка.