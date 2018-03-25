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Кличко не виключає участі в президентських виборах

2014 року він зняв свою кандидатуру на користь Порошенка
Мер Києва Віталій Кличко не виключає висунення своєї кандидатури на пост президента України 2019 року.
Кличко не виключає участі в президентських виборах Фото: uain.press

"Я цього не виключаю, однак перед цим я повинен досягти успіху в Києві і довести до кінця те, що я обіцяв людям", - сказав Кличко, повідомляє DW.

Крім цього Кличко застеріг країни заходу від зняття санкцій щодо Росії.

"Санкції - один із найважливіших методів проти агресивної російської політики, і вони працюють", - заявив політик.

"Поки Росія не змінить свою політику, санкції потрібно, радше, посилювати", - додав Кличко.

Мер Києва також заявив, що споруджуваний газопровід "Північний потік-2" завдасть Україні серйозних збитків. На його думку, газопровід відповідає інтересам не Євросоюзу, а насамперед Росії.

Нагадаємо, 2014 року Кличко зняв свою кандидатуру на посаду президента України на користь Петра Порошенка.

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25 03 2018 12:57
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