Кличко не виключає участі в президентських виборах
"Я цього не виключаю, однак перед цим я повинен досягти успіху в Києві і довести до кінця те, що я обіцяв людям", - сказав Кличко, повідомляє DW.
Крім цього Кличко застеріг країни заходу від зняття санкцій щодо Росії.
"Санкції - один із найважливіших методів проти агресивної російської політики, і вони працюють", - заявив політик.
"Поки Росія не змінить свою політику, санкції потрібно, радше, посилювати", - додав Кличко.
Мер Києва також заявив, що споруджуваний газопровід "Північний потік-2" завдасть Україні серйозних збитків. На його думку, газопровід відповідає інтересам не Євросоюзу, а насамперед Росії.
Нагадаємо, 2014 року Кличко зняв свою кандидатуру на посаду президента України на користь Петра Порошенка.
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