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Князєву присвоїли звання "Заслужений юрист України"

Князєв займає пост голови Нацполіції з лютого 2017 року
Президент України Петро Порошенко присвоїв звання "Заслужений юрист України" голові Національної поліції Сергію Князєву.
Князєву присвоїли звання "Заслужений юрист України" Фото: npu.gov.ua

"Присвоїти звання "Заслужений юрист України" Князєву Сергію Миколайовичу - голові Національної поліції України, генералу поліції другого рангу", – йдеться у тексті указу №238 від 24 серпня, який опублікований прес-службою Президента.

Таке ж звання Порошенко присвоїв директор правового департаменту Національної поліції Володимиру Жиденку.

Сергій Князєв займає вищу юридичну освіту. Захистив кандидатську дисертацію в галузі юриспруденції. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1992 році. 

У серпні 2016 Президент України Петро Порошенко присвоїв Князєву звання генерала. А з 8 лютого 2017 Князєв займає пост голови Національної поліції України.

Нагадаємо, що сьогодні Президент присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" лейтенанту Володимиру Сосніну та лейтенанту Олегу Довгому - посмертно.

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24 08 2018 16:35
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