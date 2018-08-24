Князєву присвоїли звання "Заслужений юрист України"
"Присвоїти звання "Заслужений юрист України" Князєву Сергію Миколайовичу - голові Національної поліції України, генералу поліції другого рангу", – йдеться у тексті указу №238 від 24 серпня, який опублікований прес-службою Президента.
Таке ж звання Порошенко присвоїв директор правового департаменту Національної поліції Володимиру Жиденку.
Сергій Князєв займає вищу юридичну освіту. Захистив кандидатську дисертацію в галузі юриспруденції. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1992 році.
У серпні 2016 Президент України Петро Порошенко присвоїв Князєву звання генерала. А з 8 лютого 2017 Князєв займає пост голови Національної поліції України.
Нагадаємо, що сьогодні Президент присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" лейтенанту Володимиру Сосніну та лейтенанту Олегу Довгому - посмертно.
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