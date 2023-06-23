У США суд оштрафував юристів через використання фейкової інформації, яку згенерував ChatGPT

Дана справа стала першою у світі, де ШІ підставив людину і став причиною покарання.

Юристів в США було оштрафовано за використання в справі фейкової інформації, що була надана нейромережею ChatGPT.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нью-Йоркська юридична фірма Levidow, Levidow & Oberman PC отримала штраф у розмірі 5 тисяч доларів за використання у судовому провадженні фейкових цитат, згенерованих штучним інтелектом.

Дана справа стала першою у світі, де ШІ підставив людину і став причиною покарання.

Однак, як можна зрозуміти з вердикту суду, проблема полягала не стільки в штучному інтелекті, скільки в тому, що оштрафовані юристи свідомо проігнорували ознаки фейковості цитат, виданих нейромережею

За даними Bloomberg, юристами була використана нейромережа ChatGPT.

Запуск боту ChatGPT став революційним кроком у сфері технологій і дав поштовх до активної розробки продуктів зі штучним інтелектом. Водночас з новими можливостями зростає й ризик дезінформації, а особисті дані користувачів можуть опинитися в небезпеці. Тому в Євросоюзі готують закон, який регулюватиме використання ШІ.

Раніше повідомлялось, що Google за допомогою штучного інтелекту виявлятиме операції з відмиванням грошей.