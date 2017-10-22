Коаліція, очолювана США, відбила у ісламістів нафтове родовище в Сирії

Об'єднана коаліція на чолі зі США заявила про звільнення від бойовиків "Ісламського держави" найбільшого нафтового родовища в Сирії Аль-Омар (провінція Дейр-Еззор).

Раніше до цього родовища нафти підійшли сирійські війська, проте вони були змушені відступити через потужні обстріли бойовиків. Про це повідомляє АР.

Зараз вони знаходяться в трьох кілометрах від родовища.

Як відомо, нафтове родовище Аль-Омар було захоплене бойовиками в 2014 році. За оцінками експертів, там видобувається близько 9 тис. барелів на день. Це робило його ключовим джерелом доходів для бойовиків.

Нагадаємо, доходи "Ісламської держави" від продажу нафти за останні два роки впали на 90%.

Наприкінці вересня минулого року терористи "Ісламської держави" втратили контроль над нафтовими свердловинами в Іраку після того, як були витіснені урядовими військами минулого тижня з району поблизу Кіркука.