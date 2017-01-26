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Коболєв щомісяця отримує понад 2 млн грн зарплати, - ДОКУМЕНТИ

Преміювання співробітників апарату НАК можливо на рівні до 200% від посадового окладу
Умови трудового контракту голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і Колективний договір держкомпанії дозволяють істотно варіювати кінцевою сумою заробітної плати.
Коболєв щомісяця отримує понад 2 млн грн зарплати, - ДОКУМЕНТИ Андрій Коболєв. Фото: AFP

У додатковій угоді до трудового договору від 13 квітня 2016 року вказується, що крім посадового окладу (1,041 млн гривень.) СЕО отримує щомісячну премію "на умовах і в розмірі відповідно до колективного договору підприємства", повідомляє "Економічна правда".

На цей момент у "Нафтогазі" діє колективний договір від 25 червня 2012 року, підписаний тодішнім главою держкомпанії Євгеном Бакуліним.

Відповідно до нього, преміювання співробітників апарату НАК можливо на рівні до 200% від посадового окладу.

Перша половина з них (100%) виплачується в щомісячному режимі "за виконання виробничих функцій і завдань". Це означає, що систематична зарплата керівника НАК становить 2,082 млн гривень в місяць.

Інші 100% виплачуються не системно "за внесок в загальні результати роботи".

В такому випадку щомісячна сумарна винагорода глави "Нафтогазу" може досягати 3,123 млн гривень.


Всі фото: "Економічна правда"

Також в цей час в НАК розробляється новий колективний договір.

Раніше Андрій Коболєв неодноразово заявляв про те, що підвищення зарплат топ-менеджерам держкомпаній є стимулом у боротьбі з корупцією.

"Щоб зберегти людину, яка приносить результат, і щоб вона не стала корумпованою, потрібно платити їй на ринковому рівні", - говорив він.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" збільшить розмір оплати праці голови та членів правління компанії майже до $40 тис за місяць.

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