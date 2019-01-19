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Коболєв заявив, що жодного зниження ціни на газ не буде

"Будь-який кандидат у президенти, який обіцяє зниження ціни на газ, розуміє, що це закінчиться колапсом всієї фінансової системи"
Зниження ціни на газ, яке обіцяють багато кандидатів у президенти під час передвиборної кампанії, неможливе і може закінчиться колапсом всієї фінансової системи України, коли зростання курсу долара неможливо буде спрогнозувати.
Коболєв заявив, що жодного зниження ціни на газ не буде Андрій Коболєв. Фото: lb.ua

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає УНІАН.

"Будь-який кандидат у президенти, який обіцяє зниження ціни на газ, розуміє, що це закінчиться колапсом всієї фінансової системи, і тоді вже не буде стояти питання ціни газу, тоді вже буде стояти питання курсу долара, чи буде він 40, 50 або 60 гривень, тоді і це (обіцянки знизити ціну на газ – Ред.) дуже швидко закінчаться", - сказав він.

Коболєв наголосив, що жодного зниження ціни на газ не буде, тому що це нереально і неправильно.

"Дешевий газ - це те "намисто" (засіб заманювання – Ред.), яким нас дуже довго тримали в цій "петлі" і витягали з нас набагато більше грошей, ніж коштувало це "намисто", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня 2018 року ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

 

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19 01 2019 16:38
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