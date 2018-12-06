Коболєв знову очолить наглядову раду "Укрнафти"

14 червня відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта", на яких відбудеться переобрання Андрія Коболєва головою наглядової ради.

Зокрема, на зборах планується розглянути звіти правління та наглядової ради, а також висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік.

Крім того, буде затверджено річний звіт і баланс ПАТ.

"У зв’язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати", - йдеться у офіційному повідомленні компанії.

На засіданні також планується проголосувати за припинення повноважень голови наглядової ради Андрія Коболєва та членів наглядової ради "Укрнафти", зокрема Вітренка, Коновця, Теклюка, Пожидаєва та інших.

Після цього буде обрано нових членів наглядової ради "шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами". Строк повноважень нових членів наглядової ради - 3 роки.

За даними Економічної правди, Коболєв буде переобраний головою наглядової ради "Укрнафти".

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського - близько 42% акцій.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" протягом 2017 року виплатив 204,068 млн грн своєму керівництву і наглядовій раді.

Виплата премій здійснювалася в розмірі "однієї річної зарплати". У 2016 році зарплата Андрія Коболєва становила трохи більше 19 млн гривень.

Раніше, Коболєв неодноразово заявляв про те, що підвищення зарплат топ-менеджерам держкомпаній є стимулом у боротьбі з корупцією.