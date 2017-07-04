Колишній боєць батальйону Донбас намагався дати хабара прокурору
Про те, що колишній боєць Донбасу пропонує йому та слідчому хабара, прокурор повідомив до військової прокуратури сил АТО, зазначається в повідомленні на сторінці Лариси Сарган у Facebook.
У ГПУ повідомили, що колишній боєць батальйону Донбас намагався дати хабара прокурору
Зазначається, що Камінського В.І., який надав неправомірну вигоду прокурору Луганського гарнізону, затримали о 18:20. За 10 тисяч гривень колишній боєць розраховував домогтися впливу прокурора на підпорядкованих працівників та прийняття остаточного рішення у вигляді закриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), у якому Каминський є потенційним підозрюваним.
Нагадаємо, 26 травня 2016 року повідомлялося, що у Волновасі Донецької області затримали працівників військової комендатури за підозрою в отриманні хабара у 6000 грн, якого вони вимагали у бійця Збройних сил України за непритягнення до кримінальної відповідальності за хуліганство.
Нагадаємо, що у Києві затримали слідчого одного з районних управлінь поліції, підозрюваного у вимаганні 10 тис. доларів.
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