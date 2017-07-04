Прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луцека Лариса Сарган повідомила, що 7 квітня було затримано "колишнього бійця Семенченка" з позивним Жак Камінського В.І., який намагався дати прокурору Луганського гарнізону та слідчому 10 тисяч гривень хабара за закриття кримінального провадження щодо нього.

Про те, що колишній боєць Донбасу пропонує йому та слідчому хабара, прокурор повідомив до військової прокуратури сил АТО, зазначається в повідомленні на сторінці Лариси Сарган у Facebook.

У ГПУ повідомили, що колишній боєць батальйону Донбас намагався дати хабара прокурору

Зазначається, що Камінського В.І., який надав неправомірну вигоду прокурору Луганського гарнізону, затримали о 18:20. За 10 тисяч гривень колишній боєць розраховував домогтися впливу прокурора на підпорядкованих працівників та прийняття остаточного рішення у вигляді закриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), у якому Каминський є потенційним підозрюваним.

Нагадаємо, 26 травня 2016 року повідомлялося, що у Волновасі Донецької області затримали працівників військової комендатури за підозрою в отриманні хабара у 6000 грн, якого вони вимагали у бійця Збройних сил України за непритягнення до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Нагадаємо, що у Києві затримали слідчого одного з районних управлінь поліції, підозрюваного у вимаганні 10 тис. доларів.