Екс-генпрокурор Ярема вступив у БПП і відразу став заступником Кононенка Ярема став заступником Кононенка у БПП-“Солідарність” на Київщині

Колишній генеральний прокурор Віталій Ярема вступив у політичну партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і відразу став заступником Київської обласної територіальної організації з політично-правової роботи.

Фото: solydarnist.org

7 лютого київська облорганізація партії провела конференцію, на якій оновила керівний склад. "Учасники конференції прийняли до лав партії Віталія Ярему й обрали його заступником голови Київської територіальної організації партії", - йдеться на сайті партії, інформує LB.ua. Очолює обласний партійний осередок депутат Ігор Кононенко. Нагадаємо, що Ярема займав посаду генпрокурора з 19 червня 2014 року до 10 лютого 2015 року.

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