ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній генеральний прокурор Віталій Ярема вступив у політичну партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і відразу став заступником Київської обласної територіальної організації з політично-правової роботи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-генпрокурор Ярема вступив у БПП і відразу став заступником Кононенка
Ярема став заступником Кононенка у БПП-“Солідарність” на Київщині
Фото: solydarnist.org
7 лютого київська облорганізація партії провела конференцію, на якій оновила керівний склад.
"Учасники конференції прийняли до лав партії Віталія Ярему й обрали його заступником голови Київської територіальної організації партії", - йдеться на сайті партії, інформує LB.ua.
Очолює обласний партійний осередок депутат Ігор Кононенко.
Нагадаємо, що Ярема займав посаду генпрокурора з 19 червня 2014 року до 10 лютого 2015 року.
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