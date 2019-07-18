Мосійчук зняв свою кандидатуру з парламентських виборів і заявив, що його хотіли підкупити люди Кононенка

"На мене вийшли жителі Василькова (Київська область), яких я добре знаю, і запропонували висуватися на виборах технічним кандидатом Ігоря Кононенко"

Народний депутат України і кандидат на дострокових виборах до Парламенту на 94-му окрузі Ігор Мосійчук заявив, що знімає свою кандидатуру і закликав голосувати за кандидата від партії Слуга народу Олександра Дубінського.

У своєму відеозверненні в Facebook Мосійчук пояснив, що і не збирався брати участь у цих виборах, але йому запропонували бути технічним кандидатом нардепа Ігоря Кононенка, який балотується по 94-му округу, і він вирішив "докласти зусиль, щоб Кононенко не став нардепом і не уникнув кримінальної відповідальності", повідомляє НВ.

"На мене вийшли жителі Василькова (Київська область), яких я добре знаю, і запропонували висуватися на виборах технічним кандидатом Ігоря Кононенко. Для мене це була подвійна образа. По-перше я вважаю себе самодостатнім українським політиком, якому вірили і вірять сотні тисяч або навіть мільйони українців. По-друге, через те, що Кононенко безпосередньо причетний до арешту мого у стінах українського парламенту за сфабрикованою кримінальною справою, яку організував колишній президент [Петро] Порошенко, колишній генпрокурор Віктор Шокін і тодішній спікер парламенту Володимир Гройсман", - розповів депутат.

Мосійчук також заявив, що йому пропонували "мочити" іншого кандидата по 94-му округу, блогера і журналіста 1+1 Олександра Дубінського. Також він заявив, що йому пропонували брати участь в антирекламі каналу 1+1 та дискредитації інших кандидатів.

"Я познайомився … з такою собі Іриною Наконечною, яка обслуговувала виборчу кампанію Кононенка, яка запропонувала мені ряд дій - відвідувати зустрічі за участю Кононенка і ставити йому незручні запитання", - сказав Мосійчук.

За його словами, Наконечна оплатила замість нього внесок до ЦВК при реєстрації кандидатом у депутати.

"Далі вона виходила з рядом пропозицій щодо дій по дискредитації як Дубінського, так і інших кандидатів", - додав він.

Мосійчук стверджує, що після того, як він відмовив, на нього вийшов через месенджер Валентин Манько - "права рука Кононенка", з яким він тричі зустрічався. Депутат заявив, що намагався вийти на тих людей, які допомогли йому довести факт "злочинної змови" і спробу підкупу.

"На третій зустрічі Валентин Манько в присутності Ірини Наконечної, в присутності своєї охорони і моєї охорони, зробив пропозицію мені, яка звучала так: ми даємо 20 тис доларів після того, як ти знімешся з виборів. Ця пропозиція прозвучала, бо на той час вони зрозуміли, що грати на стороні Кононенка проти інших кандидатів я не буду, що моя участь у виборах забирає голоси тільки у Кононенка, і шкодить тільки Кононенку…", - стверджує Мосійчук.

Політик заявив, що підготував ряд заяв до Держбюро розслідувань і поліції про спроби підкупу його "з боку злочинного угруповання Кононенка-Порошенка".

У кінці відео Мосійчук закликав жителів 94-го округу голосувати за Дубінського, тому що "тільки він може винести з владних кабінетів мародерів", зокрема Кононенка. У той же час він зазначив, що не є прихильником Дубінського або Слуги народу.

Мосійчук додав, що найближчим часом з однодумцями створить власну партію.

Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив про вихід народного депутата Ігоря Мосійчука з його партії.