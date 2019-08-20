ПОЛІТИКА НОВИНИНАБУ порушило справу за фактом декларування недостовірної інформації депутатом Верховної Ради Ігорем Кононенком з фракції "Блок Петра Порошенка".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ порушило справу за фактом декларування недостовірної інформації депутатом "ЄС" Кононенком
Загальна сума недостовірних відомостей у декларації нардепа 2015 року становить майже 7,6 млн грн
Ігор Кононенко. Фото: rbc.ua
"Так, зареєстрували кримінальне провадження", - сказав директор НАБУ Артем Ситник. За його словами, підставою для розслідування стали певні висновки, повідомляє LB.ua.
Ідеться про недекларування Кононенком корпоративних прав. Справу відкрито за статтею 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації).
Нагадаємо, що народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ігор Кононенко та міський голова Дніпра Борис Філатов вказали недостовірну інформацію у своїх деклараціях.
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