Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАБУ порушило справу за фактом декларування недостовірної інформації депутатом "ЄС" Кононенком

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації нардепа 2015 року становить майже 7,6 млн грн
НАБУ порушило справу за фактом декларування недостовірної інформації депутатом Верховної Ради Ігорем Кононенком з фракції "Блок Петра Порошенка".
НАБУ порушило справу за фактом декларування недостовірної інформації депутатом "ЄС" Кононенком Ігор Кононенко. Фото: rbc.ua

"Так, зареєстрували кримінальне провадження", - сказав директор НАБУ Артем Ситник. За його словами, підставою для розслідування стали певні висновки, повідомляє LB.ua.

Ідеться про недекларування Кононенком корпоративних прав. Справу відкрито за статтею 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації).

Нагадаємо, що народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ігор Кононенко та міський голова Дніпра Борис Філатов вказали недостовірну інформацію у своїх деклараціях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 08 2019 12:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.