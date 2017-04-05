Колишній регіонал Макеєнко став єдиним власником телеканалу "Тоніс"
Відповідна інформація міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з даними реєстру, розмір внеску Макеєнка до статутного фонду становить 16,7 млн грн.
Директором телеканалу залишився Олександр Бутко.
Як відомо, в березні цього року Макеєнко став власником 9,5% телеканалу "Тоніс". На той момент 80% статутного капіталу залишалося ТОВ "Тоніс" (розмір внеску – 13 млн 385 тис. грн), 9,5% - у Макеєнко (розмір внеску – 1 млн 589 тис. 468 грн), 10% залишається у Бутка (розмір внеску – 1 млн 673 тис. 125 грн), 0,5% - у Бірзула (внесок – 83 тис. 656 грн).
У березні телеканал також оголосив, що основним напрямком каналу буде інформаційно-аналітичне мовлення. На ньому будуть працювати телеведучі Євген Кисельов і Матвій Ганапольський.
Як повідомляв iPress.ua, Володимир Макеєнко був призначений головою КМДА 25 січня 2014 року.
20 лютого після масових вбивств у Києві він заявив про вихід з Партії регіоніві взяв на себе відповідальність за ситуацію в столиці.
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