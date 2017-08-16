Колишнього бійця ДУК ПС засудили до умовного терміну за заклики до повалення влади

Заболотний, згідно із рішенням суду, закликав до заколоту та захоплення державної влади

Суд засудив до двох років в’язниці умовно колишнього бійця "Добровольчого українського корпусу "Правого сектору", лідера організації "Революційні праві сили" Юрія Заболотного (позивний "Кий") за розміщення в YouTube закликів до повалення влади.

Про це йдеться у вироку Святошинського райсуду Києва суду від 7 серпня, пише LB.ua.

Як було встановлено судом, Заболотний створив відеозапис свого звернення, в якому закликав до заколоту та захоплення державної влади.

Цей ролик розміщено в Youtube 23 січня 2017 року. Відеозвернення переглянуто 465 разів.

Згідно з висновком Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, в промові Заболотного виявлені публічні прямі заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

Зокрема у відеозаписі виявлені заклики до свідомих українців повстати і повалити владу і для досягнення цієї мети об’єднуватися в добровільні загони – "дружини".

Крім того, екс-боєць ПС закликав співробітників правоохоронних органів звільнитися і не визнавати чинну українську владу, не виконувати її наказів.

На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав у повному обсязі та щиро розкаявся.

Суд визначив покарання підсудному, враховуючи ті обставини, що він раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні шістьох неповнолітніх дітей.

У зв’язку з цим суд засудив Заболотного до двох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном один рік.