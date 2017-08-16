Колишнього бійця ДУК ПС засудили до умовного терміну за заклики до повалення влади
Про це йдеться у вироку Святошинського райсуду Києва суду від 7 серпня, пише LB.ua.
Як було встановлено судом, Заболотний створив відеозапис свого звернення, в якому закликав до заколоту та захоплення державної влади.
Цей ролик розміщено в Youtube 23 січня 2017 року. Відеозвернення переглянуто 465 разів.
Згідно з висновком Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, в промові Заболотного виявлені публічні прямі заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.
Зокрема у відеозаписі виявлені заклики до свідомих українців повстати і повалити владу і для досягнення цієї мети об’єднуватися в добровільні загони – "дружини".
Крім того, екс-боєць ПС закликав співробітників правоохоронних органів звільнитися і не визнавати чинну українську владу, не виконувати її наказів.
На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав у повному обсязі та щиро розкаявся.
Суд визначив покарання підсудному, враховуючи ті обставини, що він раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні шістьох неповнолітніх дітей.
У зв’язку з цим суд засудив Заболотного до двох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном один рік.
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