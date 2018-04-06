Командувач ВМС: грошей на відновлення будівництва корвету "Володимир Великий" немає
"Констатую факт: вроді б то всі мужі державні підписують постанову, але кошти рахують після того, як підписали. Проходить лист буквально 2 тижні тому, що немає в державі коштів відповідних", - заявив командуючий Військово-морськими силами ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко на загальних зборах Асоціації суднобудівельників "Укрсудпром" наприкінці травня у Миколаєві, повідомляє "Український мілітарний портал".
Воронченко також нагадав, що програма корвет залучає близько 200 підприємств, на яких працює орієнтовно 9 тисяч осіб.
Нагадаємо, що відповідно до постанови уряду "Про внесення змін до Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250" № 879 від 22 листопада з 2017 року планувалося відновити фінансування будівництва корабля класу "корвет" проекту 58250.
Відповідно до цієї програми перший корабель має бути переданий Військово-морським Силам України вже у 2022 році.
Корвет проекту 58250 – перспективний багатоцільовий бойовий корабель, розроблений миколаївським державним підприємством "Дослідно-проектний центр кораблебудування" для потреб Військово-морських сил України. Розробка проекту була завершена у 2008 році, а будівництво першого корабля почалося у травні 2011 року, спуск на воду спочатку планувався у 2012 році.
Всього було заплановано побудувати до 2026 року 10-12 кораблів проекту 58250, в тому числі 4 повинні були увійти до складу українського флоту 2021 року. Згодом серію було зменшено до 4-х одиниць.
З того часу строки завершення будівництва неодноразово переносилися, у 2017 озвучили намір здати перший корабель у 2022 році.
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