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Комітет Сенату США у квітні розгляне кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря

Комітет розгляне призначення Помпео якомога скоріше
Комітет Сенату США у закордонних справах у квітні розглядатиме кандидатуру директора Центрального розвідувального управління Майка Помпео на посаду державного секретаря США.
Комітет Сенату США у квітні розгляне кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря Фото:i.lb.ua

Про це йдеться у заяві голови комітету Боба Коркера на сайті комітету.

"Я вранці провів дуже хорошу розмову з директором Помпео та з нетерпінням очікую на зустріч з ним найближчим часом. Як я довів до відома президента, комітет розгляне призначення Помпео якомога скоріше", - повідомив Коркер.

У заяві зазначається, що сенатський комітет очікує на проведення слухань щодо призначення Помпео в квітні, але точна дата не вказана.

У січні 2017 року Помпео був затверджений на посаді директора ЦРУ шляхом голосування, отримавши 66 голосів проти 32.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона, замінивши його екс-директором ЦРУ Майком Помпео.

Республіканець неодноразово критикував Москву та висловлювався на підтримку Києва. Помпео називав Росію загрозою для Європи.

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13 03 2018 21:51
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