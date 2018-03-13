Комітет Сенату США у квітні розгляне кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря
Про це йдеться у заяві голови комітету Боба Коркера на сайті комітету.
"Я вранці провів дуже хорошу розмову з директором Помпео та з нетерпінням очікую на зустріч з ним найближчим часом. Як я довів до відома президента, комітет розгляне призначення Помпео якомога скоріше", - повідомив Коркер.
У заяві зазначається, що сенатський комітет очікує на проведення слухань щодо призначення Помпео в квітні, але точна дата не вказана.
У січні 2017 року Помпео був затверджений на посаді директора ЦРУ шляхом голосування, отримавши 66 голосів проти 32.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона, замінивши його екс-директором ЦРУ Майком Помпео.
Республіканець неодноразово критикував Москву та висловлювався на підтримку Києва. Помпео називав Росію загрозою для Європи.
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