Конфлікт НАБУ і ГПУ завдав шкоди Україні, - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко визнав, що конфлікт НАБУ і ГПУ завдав шкоди не лише відповідним інституціям, але й Україні.

"Я упевнений у необхідності такої інституції (як НАБУ. - Ред.). Проте як генпрокурор я маю слідкувати за законністю дій НАБУ. У даному разі ми отримали заяву про провокування хабара. І факти, які ми отримали, свідчать, що це мало місце. Звичайно, це ще підозра, це ще не обвинувачення. Ми розслідуємо цю справу. З іншого боку, величезною помилкою була відкрита дискусія і протистояння буквально планетарного масштабу Вашингтона, Києва, Брюсселя, які обговорювали наявність чи відсутність проблем у НАБУ чи ГПУ.

Перед Новим роком ми зустрілися з керівником НАБУ Ситником і дійшли спільного висновку, що це була не тільки наша помилка, яка завдала шкоди не лише нашим інституціям, але й Україні. Цього року ми проводимо вже на регулярній основі такі наради, і я впевнений, що вони дадуть і більшу ступінь співпраці, і зможемо напрацювати спільний план з усунення їхніх проблем. Це коригування закону, який би усунув проблеми легальності призначення секретних агентів, це можливість надання автономного прослуховування для НАБУ, звичайно зі збільшенням контролю за законністю таких дій. Це, зрештою, майбутній антикорупційний суд", - зазначив Юрій Луценко в інтерв'ю DW.

На запитання чи подібні ситуації не повторяться генпрокурор відповів, що йдеться не про те, як знайти помилку в діях НАБУ. Йдеться про те, аби не допустити, щоб ця помилка убила майбутній судовий розгляд.

"Менш за все я хотів би, щоб один з відомих парламентарів-корупціонерів - я не хочу прізвище називати зі зрозумілих причин - прийде в суд і скаже: агент "Катерина" була призначена за законом? Відповідь, на жаль, не є такою ствердною. Це означає убивство цієї справи", - додав Луценко.

Нагадаємо, 29 листопада у Держміграційній службі заявили про затримання "агента" НАБУ Титункова під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Чиновниця Держміграційної служби заперечує вимагання хабара в агента НАБУ.

30 листопада в НАБУ заявили про зрив спецоперації через втручання СБУ та Генпрокуратури. У заяві вказується, що працівники СБУ незаконно затримали агента НАБУ, який документував один "з епізодів за участю першого заступника голови Державної міграційної служби".

Причини того, що відбувся зрив спецоперації, на думку директора НАБУ Ситника, це відсутність права на автономне прослуховування, закон про яке не приймає парламент.

Керівники правоохоронних органів по різному трактують цей інцидент: в Бюро заявляють про зрив важливої антикорупційної операції, а в Генпрокуратурі вважають неприпустимим те, що детективи сплановано провокували чиновницю ДМС на отримання хабара.

НАБУ опублікувало запис переговорів у справі про корупцію в Міграційній службі.

Водночас, ГПУ розповіла свою версію щодо спецоперації НАБУ: нібито Пімахова неодноразово відмовляла детективу НАБУ під прикриттям у прийнятті хабара і сама звернулася до СБУ.