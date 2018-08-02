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Конгрес США підтримав проект про співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки

За ухвалення проекту проголосували 404 конгресмени
Палата представників Конгресу США прийняла більшістю голосів законопроект "Про співпрацю з Україною в питаннях кібербезпеки".
Конгрес США підтримав проект про співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

Про це у Facebook повідомляє посольство України в США.

За ухвалення проекту проголосували 404 конгресмени.

"Документ передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема, щодо посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну інформацією", - йдеться у заяві.

"У законопроекті підтверджується відданість США Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва нашої держави з НАТО", - підкреслили у посольстві.

Співавторами документа є конгресмен-демократ Брендан Бойл та конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрик.

Зазначається, що перед набуттям чинності законопроект має бути проголосований Сенатом та підписаний президентом США.

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку незаконних збройних формувань, але не для ескалації конфлікту на сході України.

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08 02 2018 06:56
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