Конгрес США підтримав проект про співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки
Про це у Facebook повідомляє посольство України в США.
За ухвалення проекту проголосували 404 конгресмени.
"Документ передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема, щодо посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну інформацією", - йдеться у заяві.
"У законопроекті підтверджується відданість США Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва нашої держави з НАТО", - підкреслили у посольстві.
Співавторами документа є конгресмен-демократ Брендан Бойл та конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрик.
Зазначається, що перед набуттям чинності законопроект має бути проголосований Сенатом та підписаний президентом США.
Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку незаконних збройних формувань, але не для ескалації конфлікту на сході України.
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